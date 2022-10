Ukraine melder om markante fremskridt på flere fronter

Ukraines hær har gjort store fremskridt over for de russiske styrker denne uge.

Det hævder Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en tale sent tirsdag.

Ifølge Zelenskyj er otte små byer i den sydligt beliggende region Kherson blevet tilbageerobret for nylig.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at bekræfte meldingerne uafhængigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alene i denne uge - efter de russiske pseudo-folkeafstemninger - er dusinvis af byer blevet befriet. De ligger i Kherson-, Kharkiv-, Luhansk- og Donetsk-regionerne, siger Zelenskyj.

Fra 23. september og nogle dage frem blev der afholdt en række folkeafstemninger i de fire regioner for at annektere dem.

Afstemningerne er blevet affejet af Ukraine og vestlige regeringer, der kalder dem ulovlige og vildledende.

Flere steder i regionerne er der stadig kampe.

En video, som er blevet offentliggjort af Ukraines forsvarsministerium, lader til at vise det ukrainske flag blive hejst over en af de nyligt tilbageerobrede byer.

Videoen er fra landsbyen Davydiv Brid i Kherson.

I løbet af mandagen overtog ukrainske styrker en række byer langs floden Dnepr. Det bekræftede både ukrainske embedsmænd og en lokal russiskstøttet leder.

Østpå har ukrainske styrker udvidet en offensiv efter at have overtaget byen Lyman i det nordlige Donetsk. Lyman var en vigtig russisk bastion.

Russiske styrker i både Donetsk- og Kherson-regionerne er dermed i de seneste dage blevet tvunget til at trække sig tilbage fra visse områder. De lader til at have problemer med at forsvare sig mod en ukrainsk hær, der i stigende grad kæmper med vestligt udstyr.

- I nogle områder af frontlinjen var det muligt at udvide det område, som vi kontrollerer, med mellem 10 og 20 kilometer, udtaler den ukrainske hærs sydlige kommando onsdag.

Rusland har for nylig eskaleret den nu syv måneder lange krig med annekteringerne. Andre led i eskaleringen har været en yderligere militær mobilisering og advarsler om mulig brug af atomvåben for at forsvare russisk territorie.

/ritzau/Reuters