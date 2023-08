Ukraine melder om nye landvindinger omkring Bakhmut

Ukraines hær har vundet mere terræn i området omkring byen Bakhmut i den russiskbesatte region Donetsk.

Det meddeler den ukrainske viceforsvarsminister mandag.

- Yderligere tre kvadratkilometer er befriet. I alt er 43 kvadratkilometer omkring Bakhmut blevet befriet, siger viceforsvarsminister Hanna Maljar til ukrainsk tv.

I juni indledte Ukraine en modoffensiv mod russiske styrker.

Offensiven er blandt andet koncentreret om Bakhmut, der engang var hjemby for omkring 70.000 mennesker. Den blev erobret af russiske styrker i juni efter flere måneders blodige kampe.

Maljar og andre højtstående ledere har erkendt, at offensiven ikke går helt så hurtigt, som de kunne have ønsket.

På den sydlige front er der ikke sket større fremskridt, tilføjer Maljar.

Her forsøger ukrainske styrker at rykke frem mod byen Melitopol, der er under russisk kontrol.

- Sydpå er der ikke sket de store ændringer i situationen. Vores styrker fortsætter fremrykningen i områderne omkring Berdjansk og Melitopol, siger Hanna Maljar.

Ukraines regering har flere gange meddelt, at landets væbnede styrker vil befri alle områder, som Rusland har besat - uanset, hvor lang tid det kommer til at tage.

Mandag er den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Danmark, hvor han har holdt tale i Landstingssalen på Christiansborg. Her takkede han Danmark for lederskab, våben og fly under krigen.

- Rusland er bange.

- Vi er her for at sige tak. Vi er her for at sige tak for, at I hjælper os i vores kamp for frihed, siger han.

Zelenskyj nævner både artilleri og de 19 F-16-fly, der skal til Ukraine som værende vigtige donationer under krigen. Også Holland donerer kampfly.

/ritzau/AFP