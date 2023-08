Ukraine melder om tre døde efter angreb nær østlig by

Russiske angreb har ramt to landsbyer nær den østukrainske by Lyman sent tirsdag.

Tre personer har mistet livet, mens to andre er sårede

Det oplyser den ukrainske leder af Donetsk-området, Pavlo Kyrylenko, på beskedtjenesten Telegram.

- Tre personer blev dræbt og en såret i Torkse, en anden civil blev såret i Zakitne, skriver han på Telegram.

I oktober sidste år kunne Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, meddele, at byen igen var under ukrainsk kontrol.

Byen Lyman har spillet en strategisk vigtig rolle i krigen på grund af dens placering. Den fungerer som et trafikknudepunkt, og dem, der har kontrollen her, kan nemt bevæge sig rundt og komme til eksempelvis Sjevjerodonetsk og Lysytjansk.

/ritzau/AFP