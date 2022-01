Cyberangreb ramte fredag den ukrainske regerings hjemmesider. Det kan være dække for noget mere alvorligt.

Ukraine mistænker hviderussisk gruppe for stort cyberangreb

Det var en hackergruppe med forbindelse til Hvideruslands efterretningstjeneste, som stod bag et cyberangreb mod Ukraine fredag.

Det er vurderingen fra Ukraine.

Det siger Serhij Demedjuk, afdelingschef ved landets nationale sikkerheds- og forsvarsråd, lørdag.

Ifølge Demedjuk er der tale om gruppen UNC1151. Han mener, at angrebet var et dække for mere destruktive handlinger bag ved scenerne.

Cyberangrebet ramte den ukrainske regerings hjemmesider med malware. Det er skadelig software. På hjemmesiderne dukkede advarslen "vær bange og forvent det værste" op.

- Angrebet på hjemmesiderne var bare et dække for mere destruktive handlinger, som fandt sted bag scenerne. Konsekvenserne af disse vil vi mærke i den nære fremtid, siger Demedjuk i en skriftlig kommentar.

Hændelsen har fundet sted, på et tidspunkt hvor Rusland har optrappet militært ved grænsen til Ukraine. Ukraine og Vesten frygter, at det trækker op til en russisk invasion.

Rusland har afvist den frygt som "ubegrundet".

Serhij Demedjuks udtalelser lørdag er de første, der går i dybden med Ukraines vurdering af cyberangrebet. Embedsmand sagde fredag, at Rusland formentlig var involveret, men gav ikke yderligere detaljer.

Hviderusland er en af Ruslands tætte allierede.

Præsidentkontoret i Hviderusland har ikke svaret på anklagerne fra den ukrainske sikkerhedschef.

Beskederne på de ukrainske hjemmesider var på tre sprog: ukrainsk, russisk og polsk.

De henviste blandt andet til massedrab, som blev udført af en ukrainsk rebelgruppe i Polen, da landet var besat af Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Det er en hændelse, som i dag stadig er årsag til spændinger mellem Polen og Ukraine.

Ifølge Demedjuk havde hackerne brugt Google Translate til den polske oversættelse.

- Det er tydeligt, at de ikke lykkedes med at vildlede nogen med denne primitive metode.

- Men det er stadig bevis for, at bagmændene "spillede" på forholdet mellem Polen og Ukraine, siger han.

/ritzau/Reuters