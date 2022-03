Ukraine nedtoner forventninger til møde med Rusland

Ukraines udenrigsminister har ikke de store forventninger til et møde torsdag med sin russiske modpart i Tyrkiet.

- Jeg vil ærligt sige, at mine forventninger til forhandlingerne er lave, siger Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, før mødet med Ruslands Sergej Lavrov.

- Vi ønsker en våbenhvile, at befri vores territorier og det tredje punkt er at få løst alle humanitære spørgsmål, siger Kuleba.

Han har før sagt, at han er åben over for samtaler med Lavrov, men kun hvis de er "meningsfulde".

Ruslands invasion har fordrevet over to millioner mennesker i Ukraine. FN har betegnet det som den mest pludselige humanitære krise i Europa siden Anden Verdenskrig.

Det er det første møde på højt niveau mellem de to lande, siden Rusland invaderede nabolandet.

Delegationer fra de to lande har tidligere mødtes tre gange. To gange i Hviderusland, der støtter Rusland krigsførelse i Ukraine, samt en gang i Ukraine. Men forhandlingerne har ikke haft større indflydelse på krigen mellem de to lande.

Rusland går ind til torsdagens møde med uændrede krav for at standse angrebet mod Ukraine. Deriblandt at den ukrainske regering dropper forhåbninger om at tilslutte sig Nato.

Tyrkiet, der er medlem af den vestlige militæralliance Nato, håber, at mødet mellem Lavrov og Kuleba kan blive et vendepunkt i konflikten, som fredag har varet i to uger.

- Vi håber, at det vil føre til fred og stabilitet, skrev Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, i et tweet tirsdag.

Mustafa Aydin, der er professor ved Kadir Has Universitet i Istanbul mener, at det er et skridt fremad at sætte Lavrov og Kuleba sammen.

- Rusland er endnu ikke tæt på at tale om fred, selv om det langsomt er ved at ændre sin holdning. Ruslands oprindeligt kompromisløse holdning er langsomt ved at give plads til en forhandlingsposition, men det er endnu ikke nok til at opnå et konkret resultat, siger Mustafa Aydin.

/ritzau/Reuters