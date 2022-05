Ukraine ønsker hjælp til at eksportere millioner af ton korn

Ukraines vicepremierminister opfordrer andre lande til at hjælpe med at få ophævet blokade af eksporthavne.

Det internationale samfund bør medvirke til at skabe "en sikker korridor", der kan gøre det muligt for Ukraine at eksportere millioner af ton korn, som på grund krigen mod Rusland ikke kan udskibes.

Det siger den ukrainske vicepremierminister Iryna Veresjtjuk til det britiske medie BBC.

Iryna Veresjtjuk, der også er økonomiminister i Ukraine, opfordrer det internationale samfund til at hjælpe med at få ophævet blokaden af landets havne ud til Sortehavet.

- Vi har brug for hjælp fra vores internationale partnere for at sikre vores eksport gennem havnene. Til at finde en måde at oprette en korridor på eller en anden løsning, der kan gøre det muligt for ukrainske skibe (at eksportere via Sortehavet, red.), siger hun.

- En sikker korridor, tilføjer Iryna Veresjtjuk og antyder, at det kan blive nødvendigt at anvende militære midler.

- Vi har brug for en garanti fra partnere. Det er selvfølgelig en forsvarsgaranti, en sikkerhedsgaranti, for at kunne være i stand til at eksportere med brug af skibe, siger hun.

Ukraine er blandt verdens største producenter og eksportører af korn. På grund af krigen er udførslen af korn stort set gået i stå, og det har medvirket til en stigning i de globale fødevarepriser.

Det mindre udbud af korn har også skabt bekymring for hungersnød i lande, der er afhængig af den ukrainske eksport.

/ritzau/