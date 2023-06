Ukraine ønsker optagelsesforhandlinger med EU i år

- Vi ved, at Ukraine ønsker at gå videre til optagelsesforhandlinger med EU i år. Det mål har hjulpet Ukraine til at holde fokus på reformer i en ekstrem svær periode.

Sådan lyder det fra Sveriges EU-minister, Jessika Roswall.

Sverige har i øjeblikket formandskabet for EU. I den anledning var Sverige torsdag vært for et EU-ministermøde, som var imødeset med spænding.

På mødet gav EU-kommissær for naboskabspolitik og udvidelse Olivér Várhelyi en mundtlig opdatering om Ukraines fremskridt. Og der var ifølge Jessika Roswall meget at glæde sig over.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ukraine har taget substantielle skridt fremad. Det inkluderer nye love om en forfatningsdomstol, nye love om pressefrihed og udpegelse af en chef for antikorruptionsmyndighederne. Og listen fortsætter, siger Jessika Roswall.

Ukraine fik i juni sidste år tildelt status som EU-kandidatland. Det næste skridt er nu egentlige optagelsesforhandlinger med EU.

Forhandlingerne kan tage flere år, men hvis de igangsættes, vil det være endnu et tegn på, at Ukraine vil blive medlem af EU. Og det er, som om det politiske momentum er med Ukraine.

Selvom store dele af infrastrukturen er ødelagt, og landet ikke er kendt for stærke demokratiske institutioner, så er opbakningen fra Bruxelles stor.

Efter at have fået indblik i opdateringen om Ukraine sagde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen onsdag, at Ukraine "har accelereret sin reformdagsorden med imponerende fart og beslutsomhed".

- Vi i EU vil matche den indsats og vilje, sagde Ursula von der Leyen og tilføjede:

- Jeg er ikke i tvivl om, at Ukraine vil blive del af vores union.

Ukraine har også flere støtter blandt EU-landene. De baltiske lande presser i øjeblikket på for, at EU-landenes stats- og regeringschefer på næste uges EU-topmøde signalerer, at EU vil indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine til december.

Artiklen fortsætter under annoncen

Andre lande er dog forbeholdne. Fra dansk side er der bekymring for, at et politisk indgreb til fordel for Ukraine vil betyde, at landet bliver medlem, før det lever op til alle optagelseskriterier.

Ukraine blev eksempelvis kandidatland før Bosnien-Hercegovina, selvom Ukraine er involveret i en ødelæggende krig og har svagere institutioner.

Danmark og andre bekymrede EU-lande sætter dog deres lid til, at selve optagelsesforhandlingerne mere stringent vil følge kriterierne.

Alligevel foregår der i disse dage en armlægning om teksten til EU-topmødet. Konklusionerne fra topmødet vil være det første signal om, hvilken vej det går for Ukraine.

Afgørelsen ventes dog først til oktober. Her vil EU-Kommissionen komme med en ny, skriftlig vurdering af, om Ukraine er klar til optagelsesforhandlinger.

Derfor er det nu, Ukraine skal sætte de sidste reformkræfter ind:

- Vi håber, at Ukraine vil nærstudere opdateringen fra EU-Kommissionen. Og bruge den som retningslinje for yderligere reformer, siger Sveriges EU-minister, Jessika Roswall.

/ritzau/