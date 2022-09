Ukraine og FN vil undersøge mulige krigsforbrydelser i Kharkiv

Mere end 1000 ukrainske politifolk er blevet sendt til Kharkiv-regionen fra andre steder i landet for at undersøge, hvad der er sket i regionen, mens den har været besat af Rusland.

Det siger den lokale politichef Ihor Klymenko.

- Når man kommer til Balaklija eller Izjum, kan man se et stort antal forbrydelser, der er begået mod civilbefolkningen, siger politichefen i en udtalelse.

Politichefen siger videre, at der allerede er igangsat mere end 200 individuelle efterforskninger af mulige russiske krigsforbrydelser i regionen.

John Kirby, der er talsperson for sikkerhedsrådet i Det Hvide Hus, siger, at meldingerne fra Kharkiv er "modbydelige", men "i tråd med den slags moralsk fordærvelse og brutalitet, som de russiske styrker har udvist i denne krig".

Balaklija og Izjum er blandt de ukrainske byer, som i løbet af den seneste uge er blevet generobret, efter at de var under russisk kontrol.

I de to byer er der i alt fundet ti steder, hvor der er blevet udført tortur, siger politichefen.

I Balaklija er op mod 40 personer angiveligt blevet tilbageholdt, ydmyget og tortureret på en lokal politistation, mens byen var besat af russiske styrket.

- Der var tortur. Vi kan se spor af blottede elkabler om folks hænder, hvor der blev sendt strøm igennem, mens de blev afhørt, siger politichefen.

Fredag lød det, at der indtil videre er fundet mindst 440 grave i Izjum.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger dog, at det er for tidligt at sige, hvor mange mennesker der er begravet der.

I sin daglige videotale fredag opfordrer Zelenskyj endnu en gang vestlige lande til at indføre endnu hårdere sanktioner mod Rusland.

- Der er allerede klare beviser på tortur, ydmygende behandling af mennesker. Derudover er der bevis på, at russiske soldater, hvis positioner ikke var langt fra stedet, skød mod gravene for sjov, siger præsidenten.

/ritzau/dpa