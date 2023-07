Ukraine og Rusland beskylder hinanden for beskydning af civile

Tre civile er blevet såret som resultat af russisk beskydning af en landsby i Zaporizjzja ifølge Ukraine.

Alt imens beskylder russiskindsatte embedsmænd ukrainske styrker for at beskyde en skole i regionen, der har været genstand for voldsomme kampe.

Regionen har de seneste måneder udviklet sig til en afgørende slagmark.

Rusland har annekteret dele af Zaporizjzja, men den regionale hovedstad af samme navn er fortsat under ukrainsk kontrol.

Byen Zaporizjzja kom også lørdag under beskydning fra Rusland, der ramte og beskadigede mindst 16 bygninger ifølge en repræsentant fra det lokale byråd.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at bekræfte påstandene.

Begge sider har afvist, at de målrettet har gået efter civile under den snart 17 måneder lange krig, som Rusland indledte mod sin nabo.

Lørdag hævdede det russiske forsvarsministerium at have ødelagt adskillige ukrainske våbendepoter i regionen i løbet af den forgange dag.

Ifølge Ukraines øverste militærkommando prøver Rusland at stoppe ukrainske fremryk i regionen med heftige bombardementer.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, lovede lørdag atter en gang at befri alle de områder, Rusland besætter.

- Vi kan ikke efterlade nogen af vores folk, byer og landsbyer under russisk besættelse, sagde han i sin daglige videotale.

- Hvor som helst, den russiske besættelse fortsætter, hersker volden og ydmygelsen af folket.

G7-landene meddelte onsdag, at der er aftalt en international plan, som skal give Ukraine langsigtede forsikringer om en styrkelse af landets forvar mod Rusland.

Den omfatter leverancer af avanceret militært udstyr, træning, deling af efterretninger og styrkelse af Ukraines cyberforsvar.

/ritzau/Reuters