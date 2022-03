Ukraine og Rusland gør et tredje forsøg på at forhandle

Repræsentanter for Rusland og Ukraine mødes mandag til en tredje runde forhandlinger om at få afsluttet den voldsomme konflikt i Ukraine.

- Tredje forhandlingsrunde afholdes på mandag, skriver den ukrainske forhandler David Arakhamia på Facebook lørdag.

Arakhamia, der også er parlamentarisk leder for præsident Volodymyr Zelenskyjs regeringsparti, oplyser ikke umiddelbart yderligere.

Fra russisk side er det ikke bekræftet. Her nøjes man med at sige, at forhandlingerne muligvis vil finde sted mandag.

Parterne har haft to tidligere møder med forhandlinger, siden Rusland invaderede sit naboland den 24. februar.

Torsdag blev de enige om at åbne såkaldte humanitære korridorer, så civile kan komme ud af krigszonerne. Det er dog gået langsomt med at få disse korridorer på plads.

Fra ukrainsk side lød det torsdag, at forhandlingerne ikke har givet de ønskede resultater. Den russiske side sagde omvendt, at der var sket fremskridt.

Forhandlingerne er hidtil ikke foregået mellem ministre. Men tidligere lørdag sagde den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, at han er åben over for at møde sin russiske kollega, Sergej Lavrov, hvis det er "meningsfyldt".

Lørdag har også Israels premierminister, Naftali Bennett, kastet sig ind i den omfattende diplomatiske indsats for at få stoppet krigen.

Han holdt lørdag møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Moskva. En israelsk kilde siger, at de to ledere talte sammen i tre timer.

Bennett har også talt med Ukraines præsident Zelenskyj, oplyser en israelsk talsmand.

Lørdag aften er den israelske leder på vej til Berlin for at møde den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, og koordinere den diplomatiske indsats, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Hidtil har Bennett ikke været blandt de udenlandske ledere, der har fordømt Putins offensiv i Ukraine.

Israel har gode forbindelser til regeringer i både Rusland og Ukraine. Sidstnævnte har tidligere bedt den israelske premierminister om at mægle i konflikten, skriver nyhedsbureauet AFP.

Bennett er troende jøde, der overholder sabbatten. Det betyder, at han normalt ikke udfører sine officielle forpligtelser om lørdagen, medmindre der er tale om helt ekstraordinære omstændigheder, skriver AFP.

/ritzau/