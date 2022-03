Ukraine og Rusland indgår en dags våbenhvile i seks områder

Ukraine og Rusland er onsdag nået til enighed om en aftale om våbenhvile det meste af dagen i en række evakueringsområder.

Det oplyser den ukrainske vicepremierminister, Iryna Veresjtjuk.

Ifølge Veresjtjuk er Rusland gået med til en våbenhvile fra klokken 09.00 til 21.00 onsdag lokal tid i seks områder, der har været hårdt ramt af kampe.

Områderne inkluderer regioner nær hovedstaden Kyiv, Zaporizzja i den sydlige del af landet og en række områder i det nordøstlige Ukraine.

Civile i området nær Kyiv, herunder udkantsbyerne Irpin og Butja, vil blive evakueret ind i hovedstaden for at undslippe russiske bombardementer.

Civile blev tirsdag evakueret fra byen Sumy i omkring 60 busser fordelt i to konvojer. Sumy ligger omkring 350 kilometer øst for Kyiv.

Gennem forhandlinger mellem Ukraine og Rusland er der blevet indgået aftaler om såkaldte humanitære korridorer. Det er særlige transportveje, der skal sikre, at civile kan flygte fra kampe og komme i sikkerhed.

Der har dog været kritik af, at vejene ikke er sikre. Det har også været kritik af, at de leder ukrainerne mod Rusland og russernes allierede Hviderusland.

Rusland indledte sin invasion om natten torsdag 24. februar.

Siden da har der været voldsomme kampe i flere ukrainske byer. Det har ført til, at millioner af ukrainere er flygtet - både ud af landet og internt.

Tirsdag oplyste FN's Flygtningeorganisation (UNHCR), at over to millioner mennesker er flygtet ud af Ukraine, siden krigen begyndte.

Over halvdelen er flygtet til nabolandet Polen.

/ritzau/AFP