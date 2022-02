Ukraine og Rusland vil forhandle videre efter første møde

Et møde mellem Ukraine og Rusland om krigen er slut, og de to landes delegationer er vendt tilbage til deres hovedstæder til rådslagning,

Det oplyser den ukrainske regering mandag eftermiddag.

- De har diskuteret muligheden for en anden forhandlingsrunde, siger den ukrainske forhandler Mikhailo Podoljak.

- Vi enedes om at holde forhandlinger løbende, føjer han til

Men der er foreløbig intet sluppet ud om mødet mellem de to lande, der blev holdt i Hviderusland tæt på grænsen til Ukraine.

Mandag fortsatte de russiske styrker deres angreb på Ukraine og landets store byer.

Hårdest gik det til i den nordøstlige millionby Kharkiv.

Her blev der sendt en byge af granater ind over byen, og ifølge de lokale myndigheder er 11 mennesker dræbt.

De oplyser, at de russiske styrker brugte artilleri til at beskyde boligområder.

- Dette er sket midt i dagtimerne, hvor folk var gået udenfor for at komme på apoteket, til købmanden eller for at skaffe drikkevand. Det er en forbrydelse, siger den regionale leder Oleg Synegubov.

/ritzau/Reuters