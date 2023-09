Ukraine om G20-erklæring: Ikke noget at være stolte af

Ukraine kritiserer en erklæring fra G20-lederne, der fordømmer et lands brug af magt for at øge sit territorium, men ikke nævner Rusland ved navn.

- Ukraine er taknemmelig over for de partnere, der forsøgte at få en stærkere ordlyd ind i teksten, siger Oleg Nikolenko, som er talsmand for det ukrainske udenrigsministerium.

- Men når det handler om Ruslands aggression mod Ukraine, har G20-landene ikke noget at være stolte af.

G20-lederne blev enige om en udvandet tekst, efter at Rusland og til dels Kina var imod den oprindelige kritik.

I et opslag på Facebook har den ukrainske talsmand postet en del af den erklæring, som lederne af G20-landene er nået til enighed om.

Med rødt har Nikolenko flere steder ændret i teksten, så Rusland er nævnt. Og i stedet for "krigen i Ukraine" vil han have ordlyden ændret til "krigen mod Ukraine".

Da G20-lederne var samlet til topmøde på den indonesiske ø Bali sidste år, udsendte de en meddelelse, der på det kraftigste fordømte "Ruslands aggression mod Ukraine".

G20-topmødet blev lørdag indledt i Indiens hovedstad, New Delhi.

Ingen repræsentanter fra Ukraine er inviteret med på mødet.

- Det er klart, at Ukraines deltagelse ville have ført til en større forståelse blandt deltagerne, skriver Nikolenko.

Rusland er repræsenteret ved G20-topmødet af udenrigsminister Sergej Lavrov. Præsident Vladimir Putin deltager ikke.

Kina har på forhånd meddelt, at præsident Xi Jinping heller ikke vil deltage. Kinas delegation ledes i stedet af premierminister Li Qiang.

Kina og Rusland har erklæret, at de vil ændre den internationale verdensorden, som ifølge dem er domineret af USA og Vesten.

/ritzau/AFP