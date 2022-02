Ukraine opfordrer civile til at hjælpe med forsvar af landet

Alle ukrainske statsborgere, der er klar og i stand til at gribe til våben, opfordres til at tilslutte sig Ukraines forsvarsstyrker.

Det sker torsdag, efter at Rusland har indledt en stor offensiv mod landet.

Opfordringen kommer fra Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Præsidenten siger desuden, at den ukrainske regering er klar til at uddele våben til alle, der ønsker at modtage våben for at forsvare sig mod Rusland.

I et tweet sammenligner Zelenskij Ruslands offensiv med det nazistiske Tysklands handlinger under Anden Verdenskrig.

- Rusland har på forræderisk vis angrebet vores land denne morgen, ligesom Nazityskland gjorde det i årene under Anden Verdenskrig.

- Fra i dag står vores lande på forskellige sider af verdenshistorien. Rusland har taget ondskabens vej, men Ukraine forsvarer sig selv og opgiver ikke dets frihed, uanset hvad de tror i Moskva, skriver Zelenskij.

Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, har torsdag - ligesom Zelenskij - også opfordret civilbefolkningen til at tilslutte sig Ukraines regeringsstyrker.

I de tidligere morgentimer torsdag tog Rusland hul på en invasion af Ukraine. Flere ukrainske byer er blandt andet blevet ramt af missiler. Der har også været meldinger om skyderier i hovedstaden Kijev.

Meget af konflikten mellem Ukraine og Rusland har drejet sig om området i det østlig Ukraine. Det er blandt andet her, at de to udbryderregioner og selverklærede republikker Donetsk og Luhansk ligger.

Ruslands igangværende offensiv er dog ikke kun målrettet det østlige Ukraine. Det skriver Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, på Twitter.

- Nej, der er ikke tale om en russisk invasion kun i det østlige Ukraine. Der er tale om et angreb i fuld skala fra flere forskellige retninger, lyder det.

- Nej, det ukrainske forsvar er ikke kollapset. Den ukrainske hær har taget kampen op. Ukraine står med begge ben på jorden og fortsætter med at forsvare sig selv, skriver udenrigsministeren på Twitter.

Ruslands offensiv er blevet fordømt af blandt andet EU, Nato og USA.

EU's udenrigschef har varslet historisk hårde sanktioner mod Rusland.

- EU vil svare tilbage på stærkest mulige vis. EU vil implementere den hårdeste pakke sanktioner nogensinde, siger udenrigschef Josep Borrell.

/ritzau/Reuters