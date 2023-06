Ukraine: Opkald afslører de skyldige bag sprængning af dæmning

Rusland og Ukraine har skiftevis anklaget hinanden for at stå bag sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen i Ukraine.

Fredag formiddag oplyser den ukrainske efterretningstjeneste, at den har opfanget et telefonopkald, som angiveligt beviser, at det er en russisk "sabotagegruppe", der har ødelagt dæmningen.

Det skriver Reuters.

Efterretningstjenesten har offentliggjort et halvandet minut langt lydklip på beskedtjenesten Telegram.

Lydklippet er angiveligt taget fra det pågældende telefonopkald.

Her diskuterer to mænd ifølge Reuters tilsyneladende konsekvenserne af sprængningen. De taler russisk.

- De (ukrainerne, red.) angreb den ikke. Det var vores sabotagegruppe, siger den ene af mændene.

Den ukrainske efterretningstjeneste beskriver manden som en "russisk soldat".

- De ville skræmme folk med den dæmning.

- Det gik ikke efter planen, og de gjorde mere, end de havde planlagt, siger manden videre på optagelsen.

Natten til tirsdag stod det klart, at dæmningen var blevet sprængt.

Her begyndte vandet fra floden Dnepr, hvor den ligger, at strømme gennem dæmningen og brede sig over det omkringliggende landområde.

Bruddet på dæmningen har ført til omfattende oversvømmelser i Kherson-regionen i det sydlige Ukraine.

Den ukrainske efterretningstjeneste har indledt en efterforskning af det, den beskriver som en krigsforbrydelse og en miljøforbrydelse.

Oversvømmelserne, som bruddet på dæmningen har medført, frygtes at forårsage store skader på naturen omkring Dnepr-floden.

Derudover har vandmasserne ødelagt bygninger og afgrøder på markerne.

