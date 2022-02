Ukraine: Over 1000 russiske soldater er dræbt

Ukraines forsvarsministerium siger fredag, at over 1000 russiske soldater er blevet dræbt indtil fredag eftermiddag i den ukrainske konflikt.

Det er et tabstal, som Rusland aldrig før har oplevet inden for så kort tid, lyder det fra ministeriet.

- Russiske mødre har sendt deres sønner ud i den visse død, for de ukrainske styrker står fast og vil forsvare deres land mod besættelsesmagten, skriver forsvarsministeriet i en meddelelse.

Kort efter, at ministeriet havde sendt meddelelsen ud, siger viceforsvarsminister Hanna Maljar, at tabstallet på russisk side er helt oppe på 2800.

Det er ikke præciseret, om tallet dækker over dræbte soldater, eller om de er sårede eller taget til fange.

Omvendt meddeler det russiske forsvarsministerium, at Rusland ikke har oplevet nævneværdige tab.

Det er ikke muligt at få nogen af de to landes oplysninger om tabstal bekræftet uafhængigt.

Den ukrainske viceforsvarsminister tilføjer, at Ukraines styrker har ødelagt 80 kampvogne, ti fly, syv helikoptere og 516 pansrede køretøjer, siden Rusland invaderede Ukraine torsdag.

Heller ikke denne oplysning er bekræftet fra anden side.

Fredag er ukrainske styrker rykket ind i Kiev for at forsvare hovedstaden mod de russiske styrker.

Byens rundt regnet tre millioner indbyggere holder sig for langt de flestes vedkommende inden døre.

Luftalarmerne lyder ind imellem, og der er frygt for, at byen kan falde til de russiske styrker inden for få dage.

Russiske soldater var fredag morgen nået frem til udkanten af Kiev.

- Byen er gået i forsvarsposition, siger Kievs borgmester, den tidligere sværvægtsbokser Vitalij Klitsjko, ifølge nyhedsbureauet Unian.

Lyden af skud og eksplosioner, der kan høres flere steder i Kiev, er tegn på, at russiske "sabotører" bliver dræbt, tilføjer han.

- Situationen er vanskelig, men vi har tiltro til vores væbnede styrker og støtter dem, siger borgmesteren.

/ritzau/dpa