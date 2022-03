Ukraine: Over 400.000 civile er evakueret fra krigsramte byer

I alt er over 400.000 civile blevet evakueret i Ukraine - de fleste fra steder med hårde kampe.

Det oplyser landets indenrigsminister, Denys Monastyrskyj, på nationalt tv torsdag.

- De er primært blevet evakueret fra områder, hvor der foregår kampe, siger han.

Meldingen fra ministeren kommer, efter at der de seneste mange dage - med blandet succes - har været forsøg på at evakuere civile.

Onsdag blev det oplyst, at der i løbet af dagen var blevet evakueret omkring 40.000 civile fra krigsramte byer.

Evakueringerne er flere gange blevet afbrudt. Både Ukraine og Rusland har anklaget den anden part for at bryde våbenhviler, der skulle gøre evakueringer af civile mulige.

En af de byer, hvor der har været flere mislykkede forsøg på at evakuere civile, er havnebyen Mariupol i det sydlige Ukraine.

Den ukrainske vicepremierminister, Iryna Veresjtjuk, sagde tidligere torsdag, at ikke én eneste var blevet evakueret fra byen torsdag.

Hundredtusindvis af civile meldes fanget i byen, der er omringet af russiske styrker.

Nødhjælpsorganisationer siger, at Mariupol er den by, hvor der er allermest brug for nødhjælp. Borgere løber tør for mad, vand og strøm, lyder meldingen.

Forsøg på at få civile sikkert ud og nødhjælp ind er slået fejl seks dage træk. Torsdag siger myndigheder i byen, at russiske kampfly igen har bombet byen, hvor de mange tusinde civile sidder fast.

/ritzau/Reuters