Ukraine: Putins udmelding tyder på fejlslagen plan

Ruslands varslede mobilisering af op mod 300.000 soldater fra reserven bliver kaldt for et forudsigeligt skridt af Ukraine.

Reaktionen kommer fra den ukrainske præsidentrådgiver, Mykhajlo Podoljak.

I en besked til nyhedsbureauet Reuters skriver Podoljak desuden, at den varslede mobilisering vil vise sig at være ekstremt upopulær. Det er samtidig et tegn på, at krigen ikke går efter Putins plan, vurderer han.

Vladimir Putin talte onsdag morgen direkte til det russiske folk. Det var præsidentens første tale til nationen siden krigens start 24. februar.

Ifølge Podoljak prøver Putin at give Vesten skylden for den "uprovokerede krig", som den russiske præsident selv har indledt.

