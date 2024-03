Ukraine rammer to russiske krigsskibe i angreb ved Krim

Ukraine har natten til søndag ramt to russiske krigsskibe, en kommunikationsenhed og infrastruktur, der benyttes af den russiske flåde, ved havnebyen Sevastopol på Krim.

Det er sket i forbindelse med et ukrainsk angreb på Krimhalvøen natten til søndag.

Det oplyser det ukrainske militær i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den russisk guvernør i byen var havnen mål for et større ukrainsk angreb natten til søndag. I forbindelse med angrebet lykkedes det russisk luftforsvar at nedskyde mere end ti missiler, fortæller han.

- Vores militær har afvist et massivt angreb på Sevastopol, skrev han tidligt søndag morgen på beskedtjenesten Telegram.

Han skriver yderligere, at en kvinde i forbindelse med angrebet blev ramt af granatsplinter.

Beskadigelserne af infrastrukturen har skabt forstyrrelser i transporten i området, oplyser guvernøren.

Både den sø- og vejtransport, der forbinder den annekterede Krimhalvø med det russiske fastland, var efter angrebet suspenderet i flere timer, oplyser regionens transportadministration.

Det er søndag formiddag uvist, i hvilket omgang de ramte enheder er beskadiget.

/ritzau/Reuters