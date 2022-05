Ukraine regner med at vinde krigen inden nytår

Inden årets udgang har Ukraine slået Rusland tilbage fra sit territorie og vundet den igangværende krig.

Det siger Ukraines efterretningschef, generalmajor Kyrylo Budanov, til den britiske tv-station Sky News.

Han tilføjer, at han er optimistisk, når det gælder den nuværende udvikling.

- Vendepunktet vil komme i anden halvdel af august, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De fleste kamphandlinger vil være overstået inden årets udgang, fortsætter den 36-årige generalmajor.

- Resultatet bliver, at vi igen får kontrol over alle vore territorier, som vi har tabt, herunder Donbas og Krim.

I Donbas ligger de to prorussiske separatistområder Lugansk og Donetsk, som Rusland siger, at det blandt andet er gået i krig for at befri for "ukrainske nynazister" og ukrainsk "folkedrab".

Krim er den halvø, som Rusland invaderede og annekterede i 2014.

I øjeblikket er der intense kampe i Donbas i det østlige Ukraine. Her har Rusland på det seneste koncentreret store troppestyrker, uden at der er sket egentlige fremskridt for russerne på slagmarken.

Budanov siger, at Ukraine kender "alt til vor fjende. Vi kender deres planer, næsten samtidig med at de laves".

Under krigen, der begyndte med Ruslands invasion den 24. februar, er det indtil nu kun lykkes for Rusland at få kontrol med en større ukrainsk by, nemlig Kherson.

Mange eksperter havde på forhånd ventet, at Rusland ville gøre kort proces med Ukraine og hurtigt erobre og besætte landet.

Men Rusland har haft og har store problemer med at klare sig, særligt når det gælder logistik.

Efterretningschefen kommer også med udokumenterede påstande om, at der er et forsøg i gang i den russiske hovedstad, Moskva, på at afsætte præsident Vladimir Putin ved et kup.

Videre siger Budanov, at den russiske leder er "meget syg" og lider af kræft.

I april sagde Putins talsmand, Dmitrij Peskov, at rapporter om, at Putin har kræft, er "et påfund og en løgn".

/ritzau/AFP