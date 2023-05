Ukraine roser Kina for diplomatisk initiativ

Ukraines udenrigsministerium roser i en erklæring onsdag Kina for at engagere sig i bestræbelser på at skabe fred.

Det ukrainske ministerium kalder Kinas bidrag for "vigtigt".

Udtalelsen kommer, efter at Kina har sendt en særlig udsending til Ukraines hovedstad Kyiv på et diplomatisk initiativ.

Ukraine slår dog samtidig fast, at landet ikke vil acceptere forslag, som indebærer, at Ukraine mister territorium. Eller at krigen bliver en såkaldt fastfrosset konflikt uden en egentlig løsning.

Udtalelsen blev offentliggjort onsdag, efter at den særlige kinesiske udsendingen Li Hui besøgte Kyiv 16. og 17. maj.

I Kyiv havde den kinesiske udsending møder med Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba.

Den særlige udsending er ifølge Kina på en rundrejse til blandt andet Polen, Frankrig, Tyskland, Rusland og Ukraine for at kommunikere med alle parter om en politisk løsning på krigen i Ukraine.

Det sagde talsmand for det kinesiske udenrigsministerium Wang Wenbin.

Kinas præsident, Xi Jinping, har aldrig fordømt Ruslands invasion af Ukraine. Kina har forsøgt at fremstå som neutral i forhold til den russiske invasion af Ukraine.

Kina har længe talt om behovet for "en fredelig dialog" med henblik på at få afsluttet konflikten.

Li Hui er den højest placerede diplomat fra Kina, som besøger Ukraine efter Ruslands invasion i februar sidste år.

Kinas præsident, Xi Jinping, talte i telefon med sin ukrainske modpart, Volodymyr Zelenskyj, i sidste måned.

Valget af Li som udsending har vakt undren i Vesten.

Kort før han forlod sin ambassadørpost i Moskva, gav præsident Vladimir Putin ham en venskabsmedalje.

