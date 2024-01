Ukraine: Rusland indleder luftangreb mod flere regioner

Rusland har mandag indledt et omfattende luftangreb mod flere ukrainske regioner.

Det melder Ukraines militær tidligt mandag morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Som resultat er varslingssirenerne blevet tændt i hele Ukraine.

- Kyiv - søg ly, lyder det fra det ukrainske luftvåben på beskedtjenesten Telegram.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge luftvåbnet er hovedstaden i fare for at blive ramt af ballistiske missiler.

I byerne Kryvyj Rih, Zaporizjzja, Kharkiv, Dnipro og Khmelnytskyj melder militære embedsfolk også om, at man er under "massivt missilangreb" fra Rusland.

Rusland har på det seneste ramt Ukraine med flere omfattende missil- og droneangreb.

Kort før nytår blev i alt 39 mennesker dræbt på én dag som følge af russiske angreb mod blandt andet Ukraines hovedstad, Kyiv.

Desuden blev 25 personer ifølge Rusland dræbt i et ukrainsk angreb mod grænsebyen Belgorod.

På baggrund af angrebet mod Belgorod advarede den russiske præsident, Vladimir Putin, om en "intensivering" af krigen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi kommer til at intensivere angrebene. Ingen forbrydelse mod menneskeheden skal forblive ustraffet, lød det.

Til gengæld har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, svoret, at "Rusland vil blive stillet til ansvar for hvert et liv, der er taget".

I sidste uge meldte Rusland også om et massivt angreb mod Sevastopol, hovedkvarteret for den russiske sortehavsflåde, på halvøen Krim.

Ukraine har for nylig optrappet angrebene på Krim, som blev annekteret af Rusland i 2014.

Zelenskyj har tidligere udtalt, at det er lykkedes Ukraine at få overtaget i området ved Sortehavet.

/ritzau/