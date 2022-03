Ukraine: Russiske angreb har lammet over 60 hospitaler

61 hospitaler i Ukraine er ude af drift som følge af angreb fra russiske styrker.

Det siger Ukraines sundhedsminister, Viktor Ljasjko, tirsdag.

- Terrorister fra det angribende land har sat 61 hospitaler ud af drift, siger han.

Ministeren tilføjer, at myndigheder er ude af stand til at levere vigtige medicinske forsyninger til ukrainske områder i frontlinjen.

Årsagen er ifølge ministeren mangel på humanitære korridorer. Det er veje for civile ud fra krigsramte byer. De har været et stridspunkt mellem Rusland og Ukraine i dagevis.

Der har været aftaler om våbenhvile i flere byer for at få civile væk fra kampene. Men begge parter har anklaget den anden for at bryde våbenhvilen og dermed forhindre evakueringen af civile.

Søndag bekræftede Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at sundhedsfaciliteter er blevet ramt af angreb.

Her understregede generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, at angreb på sundhedsfaciliteter og deres personer bryder med internationale humanitære love.

Søndag havde WHO registreret seks tilfælde af angreb på sundhedsfaciliteter i Ukraine.

Men ifølge den ukrainske sundhedsminister er 61 hospitaler tirsdag ude af drift som følge af russiske angreb.

Krigen mellem Ukraine og Rusland har været i gang siden 24. februar, hvor Ukraine blev invaderet og angrebet af Rusland.

Siden har der udspillet sig voldsomme militære kampe mellem de to sider.

FN oplyser tirsdag, at man har bekræftet 474 civile dræbte under krigen. Men tallet vurderes at være betydeligt højere, fordi det er svært at bekræfte alle dræbte.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA siger tirsdag, at mellem 2000 og 4000 russiske soldater er blevet dræbt under krigen.

Tidligere har skøn fra Rusland været langt lavere, mens skøn fra Ukraine har været betydeligt højere. Det er derfor svært at sige, hvad de mest præcise tal er.

/ritzau/Reuters