Ifølge Zelenskyjs økonomiske rådgiver bør russiske midler være med til at genopbygge Ukraine efter krigen.

Ukraine: Russiske har ødelagt for 677 milliarder kroner

Russiske angreb har ødelagt infrastruktur, bygninger og andre fysiske aktiver til en værdi af mindst 100 milliarder dollar.

Det siger Oleg Ustenko, som er præsident Volodymyr Zelenskyjs øverste økonomiske rådgiver, torsdag.

100 milliarder dollar svarer til cirka 677 milliarder kroner.

Rådgiverens udtalelser er kommet i forbindelse med en begivenhed online, som et internationalt økonomisk institut står bag.

Han tilføjer, at vurderingen af ødelæggelserne er et skøn. Og at det blandt andet omfatter ødelæggelser af veje, broer og hospitaler.

Rådgiveren siger også, at krigen har ført til, at halvdelen af de ukrainske virksomheder er lukket. Den øvrige halvdel opererer med betydeligt nedsat kapacitet.

Han kommer også med et bud på, hvordan der kan betales for genopbygningen af den ukrainske infrastruktur.

Ifølge Ustenko kan dele af det komme fra russiske midler, som er blevet indefrosset som følge af sanktioner fra Vesten. Heriblandt midler fra den russiske centralbank.

Pengene kan for eksempel også komme fra de beslaglagte penge fra rige russiske oligarker, som sanktioner har ramt, mener han. Der kan oprettes en specifik genopretningspulje til formålet, lyder forslaget.

/ritzau/Reuters