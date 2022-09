Ukraine rykker videre mod øst og generobrer 500 kvadratkilometer

Ukraines militære styrker siger mandag, at de har generobret et område på 500 kvadratkilometer i den sydlige Kherson-region efter at have taget terræn en række andre steder i den østlige del af landet.

- Vi har befriet omkring 500 kvadratkilometer, siger en talskvinde for Ukraines Sydkommando, Natalya Gumenyuk, i den første overordnede melding om ukrainernes offensiv i den sydlige del af landet.

Hun nævner en række mindre byer, som igen er under ukrainsk flag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De ukrainske styrkers opsigtsvækkende fremmarch på slagmarken i de seneste dage tyder på, at det er lykkedes for det ukrainske militær at føre det russiske militær bag lyset.

Den britiske avis The Guardian citerede i weekenden en ukrainsk militær talsmand for, at påstande om en planlagt ukrainsk modoffensiv i den sydlige region blev fremsat for at narre russerne.

- Der var tale om en stor disinformations-kampagne, siger Taras Berezovets, talsperson for Bohun-brigaden i de ukrainske specialstyrker.

Han hævder, at russerne blev ført bag lyset.

- Vi fik dem til at flytte udstyr. De troede modoffensiven kom i sydlige områder. De ukrainske styrker generobrede flere landsbyer i syd, men hovedindsatsen har været i den nordøstlige Kharkiv-region. Russerne blev grebet af panik, da de så offensiven kom i nordøst, siger han.

I Kharkiv har russiske angreb afskåret el- og vandforsyninger, siger borgmesteren i den næststørste ukrainske by.

Krigen er nu gået ind i en ny fase, siger den ukrainske forsvarsminister.

- Modoffensiven er tredje fase i Ukraines plan om at generobre områder i syd og nord, siger Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, i et interview med den franske avis Le Monde.

Han siger, at første fase af krigen handlede om at standse Ruslands fremstormende styrker, mens anden fase handlede om at stabilisere fronten og teste fjendens modstandskraft.

– Vores militære ledere har lagt en plan, hvor vi har tilpasset de våben, som vi har fået fra vore partnere. Vi er begyndt at bruge Himars-raketter fra USA til at afskære fjendens forsyningslinjer og ødelægge brændstof- og våbenlagre, siger han.

/ritzau/AFP