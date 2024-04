Ukraine sænker aldersgrænsen for mobilisering af reservister

Ukraines militær kan med en ny aldersgrænse for mobilisering af reservister muligvis få mange friske kræfter til krigen mod Rusland.

Efter ni måneders overvejelser har den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, således underskrevet en lov, der gør det muligt at indkalde reservister ned til 25 år.

Hidtil har aldersgrænsen for mobilisering af reservisterne været 27 år.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ukraines regering har seks måneder til at implementere loven.

Ifølge dpa kan vedtagelsen af loven potentielt betyde, at yderligere 400.000 unge ukrainere kan blive indkaldt til tjeneste.

Ukraines parlament stemte allerede i maj sidste år for at sænke aldersgrænsen fra 27 til 25 år.

Efter at parlamentsformanden, Ruslan Stefantjuk, havde underskrevet loven, blev den i juni sendt videre til Zelenskyj. Men præsidenten var ikke umiddelbart klar til at sætte sin underskrift på dokumentet.

Et halvt år senere - i december sidste år - sagde Zelenskyj, at han stadig havde brug for mere tid til at vurdere argumenterne for og imod en sænkning af aldersgrænsen for indkaldelsen af reservister.

Det er uvist, hvad der har fået præsidenten til endelig at give grønt lys til ændringen. Men han har i hvert fald underskrevet loven på et tidspunkt, hvor militæret mangler soldater.

Inden årsskiftet sagde Zelenskyj, at Ukraine - set i lyset af landets udfordringer ved fronten - har brug for op mod 500.000 ekstra soldater.

Ukraine har tidligere oplyst, at det har mobiliseret 800.000 soldater i krigen mod Rusland.

Og Rusland besluttede i december at styrke den russiske hær med 170.000 mand, så den ifølge en opgørelse fra februar tæller 1,3 millioner soldater.

Krigen i Ukraine har indtil videre varet i to år og en måned. Rusland invaderede landet 24. februar 2022, og intet tyder på, at en afslutning på krigen er nært forestående.

Til gengæld har Ukraine gentagne gange de seneste måneder givet udtryk for, at landet fortsat har behov for våben og ammunition fra udlandet for at kunne klare sig mod Rusland.

