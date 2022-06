Under krigen i Ukraine har russerne begået over 12.000 påståede krigsforbrydelser, siger den ukrainske anklagemyndighed. Der er 600 mistænkte krigsforbrydere.

Ukraine samler beviser for krigsforbrydelser og laver liste over bødler

Over tre måneder inde i krigen i Ukraine har den ukrainske anklagemyndighed indsamlet flere end 12.000 beviser for mistænkte russiske krigsforbrydelser.

Og myndighederne har navnene på flere end 600 russere, der mistænkes for at have begået forbrydelserne, skriver Reuters.