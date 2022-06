Ukraine: Sidste evakueringsrute fra Sjevjerodonetsk er væk

Alle tre broer fra Sjevjerodonetsk over floden Siverskyj Donets til Lysytjansk er ifølge guvernør nu ødelagt.

Den sidste af tre broer væk fra den ukrainske by Sjevjerodonetsk er blevet ødelagt af russiske styrker.

Det siger Serhij Hajdaj, der er guvernør i Luhansk-regionen, hvor Sjevjerodonetsk ligger.

Broen var ifølge guvernøren den sidste evakueringsrute væk fra byen, der de seneste uger har dannet rammerne om blodige kampe mellem ukrainske og russiske styrker.

At broen er ødelagt, gør det desuden umuligt at få nødhjælp til Sjevjerodonetsk.

- Det er nu helt umuligt at køre ind i byen, at levere noget til byen. Evakuering er umuligt, siger Serhij Hajdaj.

Inden Ruslands invasion af Ukraine var der tre broer fra Sjevjerodonetsk over floden Siverskyj Donets til byen Lysytjansk. Alle broer er nu ødelagt.

Russerne kontrollerer natten til tirsdag omkring 70 procent af byen, oplyser Serhij Hajdaj.

Ukraine har indtrængende bedt Vesten om at sende flere tunge våben til at forsvare Sjevjerodonetsk, som ifølge den ukrainske regering er nøglen til at vinde kampen om Donbas-regionen.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde i sin daglige tale mandag, at kampen om det østlige Donbas vil blive huske som en af de mest brutale kampe i europæisk historie.

- For os er prisen for denne kamp meget høj. Det er uhyggeligt, sagde præsidenten.

/ritzau/Reuters