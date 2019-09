Ukraine siger det ikke efterforsker Biden-bestyrelse

Joe Bidens søn efterforskes ikke i forbindelse med bestyrelsespost i energiselskabet Burisma, oplyser organ.

Ukraines kontor til bekæmpelse af korruption siger, at udskiftningen af bestyrelsesmedlemmer i energiselskabet Burisma i 2014 ikke er genstand for nogen efterforskning

Burisma var det selskab, hvor den demokratiske præsidentkandidat Joe Bidens søn Hunter i 2014 blev medlem af bestyrelsen.

- Ændringerne i Burismas bestyrelse, som for øjeblikket er genstand for international opmærksomhed, fandt sted i maj 2014. De har hverken nu eller tidligere været underkastet en efterforskning, lyder det fra kontoret til korruptionsbekæmpelse.

Men det ukrainsk organ bekræfter, at aktiviteter i Burisma fra 2010 til 2012 er ved at blive undersøgt.

USA's præsident, Donald Trump, beskyldes for at afpresse Ukraine for at finde snavs om Biden og hans søn.

Det Hvide Hus har offentliggjort en udskrift af en samtale, som Trump havde 25. juli med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Her efterlyser den amerikanske præsident, at man undersøger Biden-familiens handlinger i Ukraine.

Han beder om, at Ukraine tager kontakt til den amerikanske justitsminister, William Barr, og Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, for at komme videre i sagen.

