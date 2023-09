Ukraine takker USA efter McDonald's' tilbagevenden

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, var onsdag under et besøg i Ukraine forbi McDonald's sammen med sin ukrainske modpart Dmytro Kuleba.

- Jeg har en oprigtig interesse i at få nogle pommes frites, lød det fra Blinken, der besøgte hovedstaden Kyiv.

På den ikoniske amerikanske fastfoodkæde takkede Kuleba Blinken for at hjælpe med at få McDonald's tilbage i det krigsplagede land.

Adskillige vestlige selskaber forlod ellers Ukraine i kølvandet på Ruslands invasion i februar 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg vil virkelig takke dig for at hjælpe med at få det tilbage, sagde Kuleba.

McDonald's offentliggjorde kort efter starten på invasionen, at man ville forlade det russiske marked.

Under Blinkens besøg offentliggjorde USA en ny sikkerhedspakke på i alt syv milliarder kroner.

Pakken indeholder blandt andet kampvognsammunition med forarmet uran, der anvendes, fordi det er effektivt til at gennemtrænge panser, da det har høj massefylde.

Men brugen af det er kontroversiel, da det har været diskuteret, om det har forårsaget helbredsproblemer så som kræft i områder, hvor det tidligere er blevet brugt. En årsagssammenhæng er dog ikke endegyldigt blevet påvist.

120-millimeter-ammunitionen er beregnet til amerikanske M1 Abrams-kampvogne.

Artiklen fortsætter under annoncen

De ventes at blive leveret til Ukraine, inden året er omme.

Forarmet uran er et restprodukt af uranberigelse. Mange lande har ammunition med forarmet uran som en del af deres arsenal, heriblandt USA og Rusland. Brugen af det er ikke forbudt i folkeretten.

Også Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), var i Ukraine onsdag.

Besøgene fra Frederiksen og Blinken blev i et vist omfang overskygget af et angreb på et marked i det østlige Ukraine, hvor mindst 17 mennesker blev dræbt.

/ritzau/AFP