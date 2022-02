Ukraine til Scholz: Rusland bruger gasledning som våben

Paradoksalt, at Rusland gør ukrainsk medlemskab af Nato til et problem, når det ikke er aktuelt, siger Scholz.

Rusland bruger den omstridte gasledning Nord Stream 2, der skal sende russisk gas til Tyskland, som et "geopolitisk våben".

Det siger Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, mandag til den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, som er på besøg i Ukraine.

- Vi forstår klart, at det er et geopolitisk våben, siger Zelenskij ifølge nyhedsbureauet AFP efter et møde med Scholz.

- Vi har visse uenigheder i vores vurderinger, tilføjer han.

Gasledningen er yderst omstridt og er tidligere blevet mødt med kraftig kritik fra Ukraine og USA.

Den er bygget færdig, men endnu ikke taget i brug. Og det bliver den heller ikke, hvis Rusland invaderer Ukraine, har den amerikanske præsident, Joe Biden, advaret om.

Den tyske regering har ikke endeligt godkendt, at gassen begynder at flyde gennem rørledningen.

Uden at nævne Nord Stream 2 ved navn siger Scholz mandag, at "ingen bør være i tvivl om", at Tyskland er klar til at indføre yderst skrappe sanktioner mod Rusland.

Den russiske regering føler sin sikkerhed truet af Nato, siger den. Præsident Vladimir Putin og hans regering har bedt Nato om garantier for, at Ukraine ikke bliver medlem.

Olaf Scholz understreger på pressemødet, at et ukrainsk medlemskab af Nato ikke på nuværende tidspunkt er på dagsordenen.

- Spørgsmålet om medlemskab er ikke aktuelt, og derfor er det også paradoksalt at se den russiske regering gøre noget, der faktisk ikke er på dagsordenen, til et stort politisk problem, siger Scholz ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

- Det er i bund og grund den udfordring, vi står overfor. At noget, der ikke er et problem, nu bliver gjort til et problem.

Kansleren er i Ukraine mandag og rejser derefter videre til Rusland. Tirsdag skal han efter planen mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Scholz understreger, at Tyskland og dets allierede er klar til en seriøs dialog med Rusland om europæisk sikkerhed.

Trods tydelig russisk utilfredshed søger Ukraine stadig optagelse i Nato.

Det vil "garantere vores sikkerhed", siger Zelenskij.

- Vi forstår, at Nato-medlemskab vil garantere vores sikkerhed og vores territoriale integritet.

Zelenskij tilføjer, at "mange journalister og mange ledere antyder overfor Ukraine", at det vil "være bedst ikke at nævne spørgsmålet om et fremtidigt medlemskab" af Nato.

For det indebærer en risiko for en alvorlig reaktion fra Ruslands side, siger Zelenskij.

- Men jeg vil mene, at vi skal fortsætte ad den vej, vi har valgt, siger han ifølge Reuters.

Den tyske leder har under mandagens møde med Zelenskij tilbudt Ukraine et lån på 150 millioner euro. Det svarer til 1,1 milliard danske kroner.

/ritzau/