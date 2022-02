Sikkerhedskilder siger, at hackerangreb er blevet et redskab, som anvendes til aggression mod Ukraine.

Ukraine udsat for hackerangreb to dage i træk

Ukraine blev onsdag udsat for et nyt hackerangreb. I hovedstaden, Kijev, meddelte en embedsmand i landets centralbank, at alle systemer i store banker som Privatbank og Ochadbank opererer normalt trods det igangværende angreb.

Sikkerhedskilder siger, at hackerangreb er blevet et særligt redskab, som anvendes til aggression og manipulation i Ukraine af landets fjender.

Rusland afviste onsdag, at det havde nogen skyld i et andet cyberangreb mod Ukraine tirsdag. Dette angreb ramte det ukrainske forsvarsministerium og de væbnede styrker samt to statslige banker, Privatbank og Ochadbank.

Regeringen i Kijev antydede, at angrebet kom fra Rusland på et tidspunkt, hvor landet frygter en russisk invasion.

- Vi kender intet til det. Men som forventet fortsætter Ukraine med at rette beskyldninger mod Rusland om alting, siger Kremls talsmand, Dmitrij Peskov.

- Rusland har intet at gøre med noget hackerangreb, understreger Peskov.Det ukrainske tilsyn, der overvåger kommunikationstjenesterne i landet, siger, at det ikke kan udelukke, at Rusland står bag.

Tirsdagens hackerangreb skete en måned efter, at centrale dele af regeringens hjemmesider blev lukket af hackere.

Forsvarsalliancen Nato reagerede skarpt på angrebet for en måned siden og indgik en samarbejdsaftale med Ukraine om at bekæmpe og imødegå hackerangreb.

