Ukraine undersøger mulig overvågning af USA's eksambassadør

Ukraine vil nu undersøge, hvorvidt den nu tidligere ambassadør i Ukraine Marie Yovanovitch blev overvåget.

Blev USA's nu tidligere ambassadør i Ukraine Marie Yovanovitch udsat for ulovlig overvågning, inden hun blev fjernet fra sin stilling?

Det vil ukrainsk politi nu undersøge, og derfor er der indledt en efterforskning af sagen.

Det skriver en række internationale medier, heriblandt Politico, New York Times og Washington Post.

Meldingen kommer, to dage efter at demokratiske medlemmer af den amerikanske kongres offentliggjorde dokumenter, der viste, at en af præsident Donald Trumps ansatte havde arbejdet for at fjerne Marie Yovanovitch fra jobbet.

Det ukrainske indenrigsministerium understreger, at efterforskningen ikke er et forsøg på at blande sig i amerikanske politik.

- Men de offentliggjorte beskeder indeholder oplysninger om mulige krænkelser af ukrainsk lov og Wien-konventionen, der beskytter diplomaters rettigheder på et andet lands territorium.

Sådan lyder det i en meddelelse fra det ukrainske indenrigsministerium ifølge Politico.

Indenrigsministeriet understreger, at det amerikanske forbundspoliti, FBI, er inviteret til at deltage i efterforskningen.

