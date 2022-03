Ukraine var verdens kornkammer. Nu kan krigen skabe sult langt fra landets grænser

Den hvede og byg, som står på Ukraines marker, bliver normalt fragtet ud til hele verden. I Indonesien bliver den til nudler, og i Egypten bliver den til brød. I begge lande er man afhængig af korn fra Ukraine for at få mad på bordet. De lande, der ligger omkring Sortehavet, er kendt for deres store produktion af korn, som brødføder mange mennesker tusinder af kilometer derfra. Nu frygter organisationer og eksperter, at den russiske invasion af Ukraine vil forværre situationen i en række lande, hvor folk i forvejen sulter.

