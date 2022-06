Ukraine venter besøg fra europæiske stormagter torsdag

Tyskland, Frankrig og Italien er blevet kritiseret for at være for langsomme til at levere våben til Ukraine.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Italiens premierminister, Mario Draghi, ventes at besøge den ukrainske hovedstad Kyiv torsdag.

Det sker for at vise deres opbakning til det krigshærgede land, der kæmper for at modstå russiske angreb.

Ukraine har imidlertid været ude at kritisere Tyskland, Frankrig og Italien for at have en tøvende tilgang til krigen i landet. Men de kritiske røster vil de tre ledere nu forsøge at komme til livs.

Onsdag har den franske præsident Macron været på besøg hos det ukrainske naboland Rumænien.

I en tale sagde han, at det var på tide at berolige Ukraine med sine EU-ambitioner.

- Vi er nået til et punkt, hvor vi er nødt til at sende klare politiske signaler, os europæere, til Ukraine og dets folk, som gør heroisk modstand, sagde han uden at blive konkret.

I sin kritik har Ukraine anklaget de tre store nationer for at være for langsomme til at levere våben og for at sætte deres egen velstand før Ukraines frihed og sikkerhed.

Oleksij Arestovytj, der er en af præsident Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, sagde i sidste uge til det tyske medie Bild, at man er bekymret for, at de tre ledere kommer for at lægge et pres på Ukraine.

- De vil fortælle os, at vi skal afslutte krigen, der er med til at forårsage fødevaremangel og økonomiske problemer, sagde han.

- Og at vi skal sørge for, at Putin (Vladimir Putin, red.) ikke taber ansigt, lød det med en henvisning til en kommentar fra Macron, som har sagt, at det var vigtigt ikke at gøre Putin til grin.

De ukrainske bekymringer kommer også, efter at den italienske premierminister Draghi gav udtryk for, at det var vigtigt at åbne for fredsforhandlinger igen snarest muligt.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, er i øjeblikket i gang med en af sine efterhånden velkendte turnéer rundt om i verden for at bede om flere våben.

Hvis de tre ledere efter planen lander i Kyiv torsdag, så er det forventningen, at Zelenskyj også her vil presse på for, at der bliver sendt yderligere våben, som Ukraine kan bruge i krigen mod Rusland.

