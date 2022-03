Ukraine: Vi har skudt russiske kampfly ned med vestlige våben

Med brug af de våben, som Ukraine har fået fra vestlige allierede, har ukrainske styrker ødelagt adskillige af Ruslands pansrede mandskabsvogne og andet militært udstyr.

Det siger Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, der lørdag mødtes med sin kollega fra USA, Antony Blinken.

- Alene i dag har vi skudt tre russiske kampfly ned, som bombede vores byer, med brug af Stinger-missiler, siger Kuleba til Blinken.

USA er et af de lande, der har sendt Ukraine panserværnsvåben og jord-til-luft missiler af typen Stinger. Missilet er amerikansk produceret.

Også Danmark meddelte i sidste uge, at der vil blive sendt 300 Stinger-missiler og op til 2700 skulderbårne panserværnsvåben til Ukraine.

Ukraines regering har lørdag offentliggjort en video, der angiveligt viser en russisk kamphelikopter, der bliver skudt ned. Det rapporterer blandt andet den britiske tv-station BBC.

En talsmand for Ruslands forsvarsministerium siger ifølge nyhedsbureauet Tass, at Rusland har skudt fire ukrainske kampfly samt en helikopter og en drone ned lørdag.

Det er ikke muligt at få hverken oplysningerne fra ukrainsk eller russisk side bekræftet fra uafhængigt hold.

Ukraines udenrigsminister understreger over for Blinken, at der stadig er brug for den militære støtte fra Vesten.

- Ukraine vinder krigen under alle omstændigheder, for det er folkets krig for deres land, og vi forsvarer den rigtige sag. Spørgsmålet er, hvad prisen for vores sejr bliver, siger Kuleba.

Hvis de vestlige lande fortsætter med at levere våben til Ukraine, "vil prisen blive lavere", tilføjer han.

Blinken lovede sin ukrainske kollega, at levering af våben ikke blot vil fortsætte, men øge i omfang.

Den amerikanske udenrigsminister var lørdag taget til grænsen mellem Polen og Ukraine, hvor han mødtes med Kuleba.

/ritzau/dpa