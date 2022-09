Ukraine vil eksportere elektricitet til Tyskland

Ukraine planlægger at støtte Tyskland i landets bestræbelser på at gøre sig uafhængig af Ruslands energi. Det skal ske ved at sende Ukraines egen overskydende elektricitet til forbundsrepublikken.

Det siger den ukrainske premierminister, Denys Sjmyhal.

- For øjeblikket eksporterer Ukraine sin elektricitet til Moldova, Rumænien, Slovakiet og Polen. Men vi er parate til at ekspandere vores eksport til Tyskland, siger Shmyhal og tilføjer:

- Vi har tilstrækkelig med elektricitet i Ukraine takket være vore atomkraftværker.

Den ukrainske regeringschef rejser i denne weekend til Berlin. Her skal han drøfte eksport af elektricitet til tyskerne. Det ventes, at han mødes med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, søndag.

Med den russiske invasion i Ukraine sidst i februar blev ukrainerne frakoblet det elnet, som var integreret med det russiske. I midten af marts blev det ukrainske net synkroniseret med det europæiske netværk.

Siden da har Ukraine eksporteret mellem 400 og 700 megawatt dagligt til EU og Moldova.

- Det vil være en god udvikling for begge sider. EU vil få mere energi, og vi vil få mere udenlandsk valuta, hvilket vi har stærkt brug for, siger premierministeren i Kyiv.

Ukraines atomkraftværker har en samlet kapacitet på over 14 gigawatt. Der er imidlertid seks reaktorer på atomkraftværket Zaporizjzja i Enerhodat, som har været under russisk kontrol siden marts.

Chefen for det Internationale Atomenergiagentur, Rafael Grossi, holdt fredag pressemøde i Wien efter et besøg på atomkraftværket i Ukraine. Værket i Zaporizjzja er mærket af de mange bombardementer, som stadig foregår i området.

- Den militære aktivitet og operationer er tiltagende i den del af landet. Det bekymrer mig meget, sagde Grossi.

Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at beskyde atomkraftværket, der er Europas største./ritzau/dpa