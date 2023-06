Ukraine vil få tilbudt særlig adgang til Nato-diskussioner

Natos dør er åben for Ukraine. Sådan lyder det igen og igen fra Nato-landene. Men Ukraine ser ikke ud til at få en konkret tidsplan for, hvornår man vil blive lukket helt ind i alliancen.

I stedet lægger Nato-landene nu op til at give Ukraine en særlig adgang til diskussioner med Nato.

På et pressemøde i Bruxelles onsdag, fastslår Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at Nato overvejer at give Ukraine adgang til et særligt råd.

Her vil Ukraine kunne forhandle på lige fod med Nato-landene uden dog at have samme sikkerhedsgarantier som fuldgyldige medlemmer.

- I dag mødes de 31 Nato-lande med Ukraine i en kommission. Her træffer vi ikke beslutninger, og vi har ikke strukturer til det. Det er alene en platform for at konsultere med en partner.

- Hvis Nato-landene blive enige om at etablere et Nato-Ukraine råd, så vil det betyde, at det vil være 32 lande, der mødes på lige fod. Man vil have underkommitter og kunne træffe beslutninger, siger Jens Stoltenberg.

Han vurderer, at det vil give et langt dybere samarbejde mellem Nato og Ukraine.

- Det vil markere en udvidelse af det politiske partnerskab med Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Det kunne umiddelbart lyde som godt nyt for Ukraine. Men landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil langt hellere have et "rigtigt" medlemskab af Nato.

Det vil nemlig give adgang til direkte hjælp fra Nato i tilfælde af en ny krig med Rusland.

Ukraine ønsker en konkret tidsplan for medlemskab, når Nato-landene mødes til topmøde i juli. Flere Nato-lande støtter ønsket, mens andre mener, at det er alt for tidligt at diskutere, mens Ukraine fortsat er i krig.

Det mest sandsynlige udkomme ligner nu, at Ukraine vil blive tilbudt det særlige råd, så man politisk rykker tættere på Nato. Samtidig vil landet formentlig få en flerårig militær støttepakke, der skal bringe Ukraines forsvar op til Nato-standarder.

Men tidsplan for Nato-medlemskab må man formentlig se erstattet af pæne ord i slutdokumentet fra topmødet.

Danmark har hidtil placeret sig som en slags brobygger mellem tilhængere og skeptikere af mere konkrete løfter til Ukraine.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) erkendte i begyndelsen af måneden, at det er svært at give Ukraine mere konkrete løfter, selv om man gerne vil.

- På Bukarest-topmødet i 2008 sagde man, at Nato har en åben dør, og at Ukraine skal være medlem. Det er svært at overgøre de ord. De var så stærke, som de kunne være.

- Dengang kom de bare ikke med noget indhold. Der var en åben dør, men man hjalp ikke Ukraine hen i nærheden af den.

- Der fornemmer jeg klart, at der er en stemning af, at der skal lægges noget andet i de ord. At de skal komme med et større commitment, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det øgede forpligtelse kan vise sig at være Nato-Ukraine rådet samt en flerårig militær støttepakke.

