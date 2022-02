Ukraine vil hædre dræbte grænsevagter med medaljer

Ukraine siger, at det vil hædre mindet om en gruppe dræbte ukrainske grænsevagter. De mistede livet, da de torsdag forsvarede en lille ø i Sortehavet mod de russiske invasionsstyrker.

Ukraine mistede kontakten til den lille styrke på Zmiinyi-øen (Slangeøen), som er en lille stribe land syd for Odessas havn. Det skete, da russerne gennemførte angreb fra luften og fra havet.

En ukrainsk embedsmand siger, at 13 grænsevagter blev dræbt.

Han har udsendt en lydoptagelse, som ifølge avisen Ukrainskaja Pravda viser ordudvekslingen mellem ukrainerne og den fremrykkende invasionsstyrke.

- Dette er et russisk krigsskib. Jeg foreslår, at I nedlægger jeres våben og overgiver jer for at undgå blodsudgydelser og unødvendige ofre. I modsat fald bliver I bombarderet, lød det fra det russiske styrker.

- Russiske krigsskib, gå ad helvede til, lød svaret fra de ukrainske grænsevagter.

Anton Herashchenko, som er rådgiver for Ukraines indenrigsminister, siger, at russerne derefter bombarderede den lille ukrainske styre.

Reuters har ikke fået ordvekslingen bekræftet af uafhængige kilder.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har i en tale lovet, at de dræbte grænsevagter alle vil blive tildelt tapperhedsmedaljer.

- På vores ø Zmiinyi, som de forsvarede til det sidste, døde alle grænsevagter en heltemodig død. De gav ikke op. De vil alle blive dekoreret som Ukraines Helte, siger præsidenten.

Ruslands forsvarsministerium siger, at 82 ukrainske soldater på øen havde overgivet sig frivilligt. Ministeriet nævner intet om et bombardement eller om dræbte og sårede.

/ritzau/Reuters