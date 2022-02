Ukraine vil hive Rusland for Den Internationale Domstol

Store dele af det internationale samfund har fordømt Rusland. Ukraine vil have sag for den øverste FN-domstol.

Ukraine indgiver en klage over Rusland til Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag.

Det meddeler Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, søndag på Twitter.

- Rusland skal stilles til ansvar for at misbruge begrebet folkedrab til at retfærdiggøre aggression, siger Zelenskij i et opslag på Twitter.

Rusland har sagt, at der er sket "folkedrab" på prorussiske separatister i det østlige Ukraine.

Putin har kaldt angrebet, der begyndte torsdag, et forsøg på at "demilitarisere" Ukraine.

Men store dele af det internationale samfund har fordømt den russiske invasion af Ukraine.

- Vi anmoder om en hurtig beslutning, der fastslår, at Rusland skal indstille al militær aktivitet nu, og vi forventer, at en retssag kan begynde næste uge, siger Zelenskij.

Den Internationale Domstol blev oprettet af FN i 1945. Domstolen er også kendt under forkortelsen ICJ for International Court of Justice.

ICJ tager sig kun af sager mellem stater. Det gælder blandt andet territorialstridigheder mellem lande.

Den har ikke mulighed for at behandle anklager mod for eksempel enkeltpersoner bag den nu fire dage lange invasion.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har ICJ ikke automatisk kompetence til at behandle denne sag. Reuters skriver, at Ukraine vil være nødt til at basere sin sag på FN-pagten for, at domstolen kan tage sagen op.

Ukraine er kommet med flere anklager om brud på folkeretten og bombardementer af civile i forbindelse med Ruslands angreb.

/ritzau/AFP