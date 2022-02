Ukraine vil holde luftrummet åbent trods spændinger

Analytikere vurderer, at flere luftfartsselskaber vil droppe flyvninger over Ukraine på grund af uro.

Ukraine har ingen planer om at lukke for luftrummet over landets territorium.

Det holdes åbent, selv om Vesten advarer om, at en russisk invasion af Ukraine kan være nært forestående.

Det oplyser landets ministerium for infrastruktur søndag.

- Luftrummet over Ukraine forbliver åbent, og staten arbejder på at foregribe risikoen for luftfartsselskaber, oplyser ministeriet.

Meldingen fra ministeriet kommer, efter at det har afholdt et hastemøde. Mødet fokuserede på risikoen for, at internationale flyvninger kan blive påvirket af spændingerne i landet.

Det hollandske luftfartsselskab KLM var lørdag det første større selskab til at suspendere flyvninger over Ukraine. Årsagen er de større risici forbundet med flyvningerne.

Analytikere vurderer, at andre internationale luftfartsselskaber snart vil følge trop og forbyde flyvninger over og til Ukraine. For det vil løbende blive dyrere at forsikre de rejsende.

Rejseindustrien husker med gru juli 2014. Her blev Malaysia Airlines-flyet MH17 skudt ned, da det fløj nær Ukraines østlige konfliktzone.

Alle 298 passagerer om bord døde.

Flere europæiske luftfartsselskaber flyver normalt over Ukraine på mange af deres ruter til Asien.

En række af dem har dog allerede længe undgået at flyve over det østlige Ukraine og så vidt muligt begrænset flyvninger over Ukraine efter nedskydningen af MH17.

Ifølge amerikanske efterretninger er over 100.000 russiske soldater til stede ved grænserne til Ukraine. Frygten i Vesten er, at Rusland gør klar til en invasion af Ukraine.

Det har Rusland gentagne gange afvist at have planer om. Det har imidlertid ikke beroliget vestlige stormagter. Senest lørdag talte USA's præsident, Joe Biden, med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Her advarede Biden atter Putin mod at invadere Ukraine.

