Ukraine vil kræve øjeblikkelig våbenhvile på krisemøde

Ukraine går mandag ind til imødesete forhandlinger med Rusland med et krav om øjeblikkelig våbenhvile og tilbagetrækning af russiske soldater.

Det oplyser det ukrainske præsidentkontor kort før mødet.

Præsidentkontoret oplyser desuden, at en ukrainsk delegation er ankommet til mødet. Mødet står til at gå i gang klokken 10 dansk tid.

Tidligere mandag meddelte Rusland, at man går ind til forhandlingerne med et ønske om at indgå en aftale, der er i begge landes bedste interesse.

Det siger Ruslands chefforhandler, Vladimir Medinskij.

Mødet vil finde sted i den hviderussiske Gomel-region nær Ukraines grænse.

- Desværre blev mødestedet forhandlet og så genforhandlet i rigtig lang tid.

- I går aftes nåede vi frem til det endelige mødested ikke langt fra den ukrainske grænse i Gomel-regionen, som det var planen fra start, siger Medinskij mandag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Ruslands chefforhandler siger, at Ukraine vil være repræsenteret af relativt højtstående diplomater. Han er dog ikke autoriseret til at fortælle, hvem fra Ukraine der deltager, siger han ifølge Tass.

Det er første gang efter den russiske invasion af Ukraine, at Rusland og Ukraine mødes til forhandlinger. Rusland angreb Ukraine natten til torsdag.

Mødet er kommet i stand efter en telefonsamtale mellem Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, og Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Zelenskij er dog ikke videre optimistisk i forhold til mandagens møde.

- Jeg tror ikke rigtigt på, at mødet vil give et resultat.

- Men lad dem prøve, så der ikke længere er en eneste borger i Ukraine, der har nogen tvivl om at jeg som præsident forsøgte at stoppe krigen, da der var bare en lille chance, sagde den ukrainske præsident søndag.

Den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, afviser, at Ukraine på nogen måde vil kapitulere. Det sagde han umiddelbart inden nyheden om mødet.

- Vi opgiver ikke en eneste tomme af vores territorium, lød det søndag.

/ritzau/Reuters