Ukraine ønsker et snarligt møde med Rusland for at få svar på landets troppeopbygning ved grænsen.

Ukraine vil mødes med Rusland for at på svar på oprustning

Ukraine har opfordret til et møde med Rusland og andre medlemmer af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) som følge af de voksende spændinger ved den ukrainske grænse.

Ifølge Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har Rusland ignoreret formelle anmodninger om at forklare oprustningen af soldater på grænsen.

Kuleba siger, at "næste skridt" er at anmode om et møde inden for de næste 48 timer om Ruslands planer. Et sådant møde skal sikre "gennemsigtighed".

Det skriver BBC.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland har afvist alle planer om at invadere Ukraine, til trods for at landet har samlet over 100.000 soldater ved grænsen til nabolandet.

Flere vestlige lande føler sig dog overbeviste om, at Rusland forbereder en militær aktion. Ifølge USA vil russerne indlede aktionen med et luftangreb, hvilket kan ske "når som helst".

Adskillige lande, herunder Danmark, har opfordret deres borgere til at forlade Ukraine. Nogle lande har også trukket deres ambassadepersonale hjem fra hovedstaden Kijev.

Ifølge amerikanske CBS News, der citerer unavngivne kilder, planlægger USA at trække alt sit personale ud af Kijev inden for de næste 48 timer.

Allerede lørdag fik alle ikke-essentielle medarbejdere på USA's ambassade i Kijev besked på at forlade Ukraines hovedstad så hurtigt som muligt.

Ordren kom fra det amerikanske udenrigsministerium og blev begrundet med, at det ifølge ministeriet er mere og mere sandsynligt, at situationen i Ukraine udvikler sig til "en form for aktiv konflikt".

Dmytro Kuleba siger ifølge BBC, at Ukraine i fredags krævede svar fra Rusland om landets hensigter i henhold til reglerne i Wien-dokumentet.

Wien-dokumentet er en aftale mellem medlemmerne i OSCE, der har til formål at gennemføre tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger.

Wien-dokumentet er underskrevet af 57 lande, herunder Rusland.

Blandt andet har landene forpligtet sig til at give information om øvelser og tillade observatører, hvis øvelser er på mere end 13.000 soldater.

- Hvis Rusland mener det seriøst, når det taler om udeleligheden af sikkerhed inden for OSCE, så er det nødt til at opfylde sin forpligtelse til militær gennemsigtighed for at nedtrappe spændingerne og øge sikkerheden for alle, siger Dmytro Kuleba ifølge BBC.

Imens siger Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at han ikke har set nogen beviser for, at Ruslands planlægger en invasion inden for de kommende dage.

/ritzau/