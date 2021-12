Ukraines mål er et fuldt medlemskab af EU, men der er stadig et stykke vej endnu, før det kan blive realitet.

Ukraine vil presse på for medlemskab ved særligt EU-topmøde

Når EU's stats- og regeringschefer onsdag holder topmøde med østlige partnerlande, vil Ukraine benytte lejligheden til at presse på for at blive medlem.

- Vores mål er et fuldt medlemskab af EU, siger landets præsident, Volodimir Zelenskij.

Det er sjette gang, EU holder topmøde med de østlige partnerlande. Det går også under betegnelsen Det Østlige Partnerskab. Landene er Armenien, Aserbajdsjan, Moldova, Georgien og Ukraine.

Normalt er Hviderusland også med. Men på grund af landets anspændte forhold til EU har det meldt afbud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt de fem deltagende lande sigter Georgien, Moldova og Ukraine efter at begynde snakke om medlemskab af EU.

Det er dog ikke øverst på dagsordenen for EU's stats- og regeringschefer.

Planen er snarere at bekræfte ønsket om at fremme stabilitet og samarbejde med landene. Med andre ord er der mere tale om høflige vendinger end reelle forpligtelser.

I den endelig tekst fra mødet bliver medlemskab nok heller ikke adresseret. Det viser et udkast, som nyhedsbureauet Reuters har set.

EU vil i teksten "anerkende de europæiske aspirationer og det europæiske ønske".

Dermed er der stadig et stykke vej til Zelenskijs ønske om et fuldt medlemskab.

Topmødet med de østlige partnere ligger på "et svært tidspunkt", som en EU-embedsmand har udtrykt det.

Det er der særligt to årsager til. Først og fremmest er der situationen med Ukraine og Rusland. Rusland opbygger militært ved grænsen til Ukraine. Og frygten i Vesten er, at russerne vil invadere Ukraine.

EU har flere gange udtrykt sin støtte til Ukraine. Desuden har EU varslet konsekvenser for Rusland, hvis en invasion bliver realitet. Derfor vil EU's håndtering og vurdering af situationen også blive berørt ved topmødet.

Derudover er der spændingerne mellem EU og Hviderusland.

EU mener, at Hviderusland har fragtet migranter mod EU's ydre grænser for at skabe uro og splittelse. Det har ført til stribevis af EU-sanktioner mod Hviderusland.

Både Ukraine og Hviderusland er på programmet torsdag, hvor den står på et regulært EU-topmøde. Her mødes EU's stats- og regeringschefer uden deltagelse fra de østlige lande.

På mødet torsdag vil EU-lederne drøfte de udenrigspolitiske spørgsmål. Og også covid-19, energipriser og migration.

Det er endnu uvist, om statsminister Mette Frederiksen (S) deltager torsdag. Hun har på grund af sygdom - ikke coronavirus - meldt fra til topmødet onsdag.

/ritzau/