Ukraine: Vores position blev styrket ved møde i Jeddah

Ukrainske diplomater siger, at deres lands position er blevet styrket ved et møde i Jeddah i Saudi-Arabien i weekenden.

Her har repræsentanter for over 40 lande været samlet til en fredskonference.

- Selv om der er meningsforskelle blandt de deltagende lande, har alle forpligtet sig til at respektere FN-pagten, folkeretten og principperne om suverænitet og territoriel integritet.

Det siger Andrij Jermak, som leder Ukraines præsidentkontor, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Jermak var leder af Ukraines delegation på fredskonferencen i Jeddah, hvis officielle del sluttede lørdag aften.

Blandt deltagerne var USA, Kina, Brasilien, Indien, Polen, Norge, Sverige og Danmark.

Rusland har taget afstand fra det diplomatiske initiativ og siger, at det er dømt til at mislykkes.

- Det er et forsøg på at få verdens sydlige lande - Det Globale Syd - til at støtte Kyiv, hedder det i en udtalelse fra den russiske viceudenrigsminister, Sergei Ryabkov.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde i en videotale, at 42 lande var repræsenteret i Jeddah, og at den ukrainske delegation arbejder for en fredsplan med ti punkter.

Planen indeholder blandt andet et krav om, at russiske styrker skal trække sig helt fra ukrainske territorium.

Kina sendte den særlige udsending Li Hui til Jeddah i Saudi-Arabien. Iagttagere siger, at det kan være et tegn på en gradvis opblødning af den kinesiske støtte til Rusland, men at det ikke er udtryk for noget markant skifte.

- Kina er villig til at arbejde sammen med det internationale samfund om fortsat at spille en konstruktiv rolle for fremmelse af en politisk løsning på krisen i Ukraine, hedder det i de officielle udmeldinger fra Beijing.

Ukraines præsident Zelenskyj sagde onsdag, at han håber, initiativet vil føre til et "fredstopmøde" i efteråret med deltagelse af lande fra hele verden.

Lederen af Brasiliens delegation, udenrigspolitisk rådgiver Celso Amorim, brugte sine forberedte bemærkninger på at understrege, at "enhver ægte forhandling må inkludere alle parter" herunder Rusland.

