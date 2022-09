Ukrainer beretter om brækket arm i russisk torturkammer

Det er grusomme beskrivelser, der møder nyhedsbureauet AFP, da det mødes med ukraineren Mykhajlo Chindey, der efter eget udsagn tilbragte tid i et russisk torturkammer i byen Izjum.

- På andendagen brækkede de min arm, fortæller Chindey.

- Der var én person, som holdt min arm, mens en anden slog på den med en metalstang. De bankede mig i to timer næsten hver dag.

Chindey er for tiden indlagt på et hospital i Izjum. Byen blev for nylig befriet af ukrainske styrker efter at have været besat af russiske.

Han er så småt begyndt at gå igen, men hans arm er stadig pakket ind i gips.

Russerne anholdt Mykhajlo Chindey, efter at et ukrainsk bombeangreb ramte en skole i nærheden af hans hjem. Angrebet endte med at koste adskillige russiske soldater livet.

Rusland mente, at det var Chindey, som havde givet skolens koordinater til det ukrainske militær. Han blev afhørt af soldater, som krævede, at han afslørede kommunikationen mellem ham og de ukrainske styrker.

- De puttede en pose over hovedet på mig og tog mig et eller andet sted hen, beretter den 67-årige ukrainer.

- Da jeg igen kunne se, genkendte jeg stedet. Det var politistationen i Izjum.

Efter at Izjum igen er kommet på ukrainske hænder, har Mykhajlo Chindey taget AFP med til politistationen, hvor han sad indespærret.

Han fortæller, at omtrent 15 mennesker sad indespærret sammen med ham. De var fordelt ud over et dusin celler spredt over to kælderetager. Og ingen af dem forlod stationen uden at være blevet banket.

- Jeg kunne høre de andre blive afhørt, 24 timer i døgnet, fortæller han og tilføjer, at en af de indsatte sågar mistede livet i de russiske styrkers varetægt.

Beretninger om voldtægter, tortur og drab på civile er fosset ud i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Det fik i foråret Den Internationale Straffedomstol (ICC) til at iværksætte en omfattende indsamling af bevismateriale med henblik på en potentiel anklage mod Rusland for krigsforbrydelser.

/ritzau/AFP