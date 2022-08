Ukrainer i Danmark: Jeg anede ikke, at der fandtes så hjertevarme mennesker

For et halvt år siden begyndte krigen i Ukraine. 38-årige Tetiana Kovalenko flygtede den 14. marts sammen med sin mor og sine to børn til Danmark

Hvordan kom du til Danmark?

"Efter at have opholdt os i en kælder i to uger i Kharkiv (storby i det nordøstlige Ukraine, red.) måtte min mor, mine to børn og jeg den 14. marts flygte i min bil til Zamosc i Polen. Her fandt vi ly i en flygtningelejr. Jeg tror, der var 100 senge i det rum, vi boede i. I hvert fald husker jeg det som om, at vi var rigtig mange mennesker. Nogle af flygtningene skulle så videre til Danmark i koordinerede busser, men da jeg havde min egen bil, måtte jeg få hjælp på en anden måde. Jeg kom i kontakt med en dansk læge, Henrik, som bor i Gørding, og gennem ham fik jeg adressen på en dansk værtsfamilie."