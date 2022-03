Ukrainer kan ikke få sin mor i Moskva til at tro på krigen

Ukrainere med slægtninge i Rusland oplever, at nære familiemedlemmer på den anden side af grænsen ikke tror på deres beretninger om krigen i Ukraine.

Den 25-årige Oleksandra fortæller i Kharkiv til den britiske tv-station BBC, at hendes egen mor i Moskva ikke tror på, at russiske styrker bomber og bevidst dræber civile.

Oleksandra har forsøgt at fortælle om krigen i Ukranies næststørste by ved at sende billeder og videoer hjem til sine forældre i den russiske hovedstad.

Men forældrene afviser, at der kan være tale om bevidste krigshandlinger fra russisk side.

- Selv om de bekymrer sig for mig, siger de stadig, at det nok kun sker ved en fejl, at den russiske hær aldrig vil skyde på civile, og at det er ukrainere, der har dræbt deres eget folk, siger den 25-årige kvinde til BBC.

Oleksandra siger, at hendes mor er "fuldstændig overbevist" om, hvad hun får at vide i de russiske statsmedier.

- Det skræmmer mig virkelig, når min mor gentager præcis, hvad der bliver sagt på russisk tv. De hjernevasker folk. Og folk tror på det, siger Oleksandra til BBC.

Siden begyndelsen af krigen i Ukraine er Rusland blevet mere og mere undertrykkende over for medierne.

Fredag blev der vedtaget en ny russisk lov, der betyder, at enhver, der indberetter oplysninger om krigen, som Rusland anser for at være falske, risikerer op til 15 års fængsel.

Facebook og Twitter er lukket ned i landet, og flere internationale medier har hentet deres journalister og fotografer hjem.

Selv russiske oppositionsmedier, såsom det prisvindende Novaja Gazeta, er blevet tvunget til at slette dele af deres dækning om krigen i Ukraine efter at have fået forbud mod at beskrive den med ord som krig, angreb eller invasion.

Kun officiel information fra regeringskilder er tilladt.

/ritzau/