Ukrainere finder tæpper og varmt tøj frem til værste vinter i årtier

Gas er afgørende for både el og varme i Ukraine, der vil opbygge lager til vinteren. Selv hvis det lykkes, er usikkerheden for borgerne stor på grund af krigen.

Ukraine går mod den sværeste vinter i landets moderne historie.

Borgere i det krigsramte land bliver rådet til at have masser af tæpper og varmt tøj klar til efteråret og vinteren, hvor temperaturerne om natten nemt kan ryge under ti minusgrader.