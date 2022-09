Russiske soldater går ifølge lokale beboere fra dør til dør i landsbyer i Kherson for at registrere mænd.

Ukrainere forlader besatte regioner for ikke at kæmpe for Rusland

Mange ukrainere forsøger i disse dage at forlade de ukrainske områder, hvor befolkningen ifølge Rusland har stemt ja til at blive en del af Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er især frygten for, at mænd i den kampdygtige alder vil blive tvunget til at være en del af de russiske styrker, når Moskva erklærer regionerne for russiske, der får folk til at forlade regionerne.

Fredag i sidste uge iværksatte Rusland folkeafstemninger i de ukrainske regioner Donetsk, Luhansk Zaporizjzja og Kherson. Ifølge Rusland stemte næsten alle ja til at blive en del af Rusland.

Hverken Ukraine eller Vesten anerkender afstemningerne.

Ifølge Reuters forlader flere hundrede ukrainere regionen Zaporizjzja via den sidste russiske kontrolpost. Mange sagde, at de flygter, mens de stadig kan.

- Mange mennesker efterlader bare alt. Der er steder, der er helt forladte, siger 43-årige Ljubomyr Boyko, som Reuters mødte ved et center, der modtager flygtninge i en del af Zaporizjzja, der er på ukrainske hænder.

- Alle vil være i Ukraine, og det er derfor, at alle tager afsted. Det er et lovløst sted derovre. Hele landsbyer forlader stedet.

Det er lykkes for den 43-årige, hans kone og deres to børn at forlade de besatte områder.

En 37-årig mand siger til Reuters, at køen til at komme ud af de besatte områder var så lang, at man ikke kunne se enden på den.

- 70 procent af beboerne tager afsted på grund af folkeafstemningen. Der var intet lys, intet gas, og lige pludselige kommer der en folkeafstemning.

Ifølge det britiske medie BBC siger beboere i nogle landsbyer i Kherson, at russiske soldater allerede går fra dør til dør for at skrive mandlige beboeres navne ned.

Beboerne siger, at de russiske soldaterne har sagt til dem, at de skal være klar til at blive indkaldt.

Angiveligt er det ikke længere tilladt for mænd i alderen 18-35 år at forlade de besatte områder, skriver BBC.

Reuters skriver, at det er uklart, hvorvidt mænd fortsat må forlade regionerne.

